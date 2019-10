Eboli, World Restart a Heart Day ( Comunicato ufficiale)

In occasione della World Restart a Heart Day che viene celebrata in tutto il mondo il 16 ottobre di ogni anno la Croce Rossa Italiana promuove la Campagna “La Scuola del Cuore”, con l’obbiettivo di diffondere la cultura della rianimazione cardio polmonare nella popolazione giovanile.

Per questo nei prossimi mesi gli operatori saranno impegnati nelle scuole.

Abbiamo voluto anche noi aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini: ognuno può imparare a salvare una vita, anche i più piccoli.

Grazie per il lavoro svolto nella realizzazione di questo importante evento sostenuto dal Comune di Eboli, all’assessore alla pubblica istruzione Angela Lamonica, al prezioso contributo del capogruppo Filomena Rosamilia, ma soprattutto per il fondamentale supporto del comitato di Serre della Croce Rossa, diretto da Giuliano D’Angelo e presieduto da Annarita Longobardi.

Sono state sviluppate una serie di iniziative di sensibilizzazione sull’importanza delle Manovre Salvavita.

Gli istruttori della croce rossa sono venuti ad Eboli presso i Licei, Classico e Scientifico e nel pomeriggio in Piazza della Repubblica, per mostrare e far partecipare tantissimi giovani.

Lo scopo di questa giornata è di sensibilizzare ed educare, anche tramite dimostrazioni pratiche, gli adulti ma soprattutto i più giovani, al fine di dar loro gli strumenti necessari per intervenire nei primi momenti, in caso di arresto cardiaco e dunque di aumentare la probabilità che un numero sempre maggiore di vite vengano salvate.