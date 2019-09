Ebolitani Illustri”: giornata di studi su Gaetano Genovese, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e nell’ambito del protocollo d’intesa Matera Capitale Europea 2019. Comunicato del Comune di Eboli

Eboli: Il terzo appuntamento della IV rassegna storico-culturale “Ebolitani Illustri”, ideata da Weboli, con l’alto patrocinio del MiBAC e rientrante nel programma annuale degli eventi condiviso col Comune di Matera nel protocollo d’intesa per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, è dedicata all’architetto Gaetano Genovese: nato a Eboli nel 1795, lavorò alla realizzazione e restauro di numerose chiese storiche, palazzi nobiliari e giardini del regno borbonico, di cui fu il maggiore esponente del gusto neoclassico. In particolare, nel 1839 Ferdinando II di Borbone gli affidò il compito di compiere alcuni lavori alla Regia di Caserta, tra cui la realizzazione definitiva della sala del trono. Il programma prevede due incontri: una visita guidata al mattino nel centro storico di Eboli ed il convegno pomeridiano “Paesaggi di prossimità: da Eboli verso Matera, nel cuore del Mezzogiorno” nella sala comunale “Maurizio Mangrella”. La partecipazione a ciascun appuntamento comporta il riconoscimento di 4 CFP per gli Architetti iscritti all’Ordine.

«Una rassegna che cresce annualmente – ha commentato il sindaco Massimo Cariello, alla presentazione dell’evento – come testimonia la presenza attiva dell’Ordine degli Architetti in questa giornata di studio sul Genovese che ci consente anche di far conoscere luoghi suggestivi di Eboli, aprendo importanti punti di riflessione, e l’intervento di relatori di alto profilo».