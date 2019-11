Ercolano, previsioni del tempo per domani

Oggi primo giorno del mese di novembre, da questa notte si registrano forti precipitazioni su gran parte della regione campania, lo scenario per la giornata di oggi, venerdi 1 novembre 2019 non promette una giornata positiva dal punto di vista meteo, infatti nuvole e pioggia dovrebbero essere ancora protagonisti nella giornata di oggi.

Domani, sabato 2 novembre 2019, secondo il parere degli esperti dei maggiori portali nazionali sul meteo, la pioggia dovrebbe essere ancora protagonista nel corso della giornata dove sono previsti anche temporali durante il giorno. Lo scenario, dovrebbe essere questo per la giornata di domani, con pioggia e nuvole protagoniste in particolare durante le prime ore del mattino ed in tarda serata, insomma una situazione che va monitorata. I Venti previsti dovrebbero avere una forbice tra moderati e deboli, come sempre, seguiranno aggiornamenti ed eventuali comunicati della protezioni civile .