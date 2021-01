Il sindaco Ciro Buonajuto con un post pubblicato sul suo profilo:

“L’ingresso storico del Parco Archeologico di Ercolano illuminato di rosa fino al prossimo 18 gennaio per sostenere la candidatura di

Procida 2022 – Capitale Italiana della Cultura. La cultura non si isola, anzi rafforza ancora di più la sinergia tra le istituzioni. Prendo a prestito il claim utilizzato dal comitato promotore di Procida per sottolineare come sia importante un investimento di sistema in cultura per sviluppare un indotto sociale ed economico intorno ad essa. E questo vale non solo per la città di Ercolano, ma ovunque.