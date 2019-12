Frattamaggiore: “Bionde” sotto scacco

Ogni tanto tornano le “Bionde” alias le famose sigarette di contrabbando ,una vecchia guerra molto popolare negli anni 70-80, questo fenomeno illegale, sembrava destinato a scomparire ma ogni tanto torna fuori come il classico “ospite indesiderato”.

Questa volta la cronaca ci porta a Frattamaggiore, come riporta InterNapoli, dove una persona e’ stata “Pizzicata” mentre svolgeva questa attivita’ illegale.

Una operazione di controllo della Polizia Municipale . Il fatto e’ successo nella zona del Cimitero , protagonista di questa storia una donna che “serviva” i suoi clienti con le bionde. Un controllo ed alcuni pacchetti di sigarette nascosti in un bidone della zona per non creare sospetti. La donna e’ stata fermata ed e’ risultata avere altri precedenti penali.