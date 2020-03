Frattese: Io resto a casa!

Nota social della Frattese calcio, la societa’ annuncia le news sugli allenamenti ed invita tutti a restare a casa per vincere questa importante partita:

CAMPANIA CHIUSA FINO AL 14 APRILE: ORA PIÙ CHE MAI #IORESTOACASA

L’ultima ordinanza emanata dalla Regione Campania ha prorogato il periodo di quarantena fino al 14 Aprile. Queste “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” rappresentano una stretta, che tutti siamo chiamati a rispettare. In un momento così delicato, il comportamento del singolo risulta fondamentale ed ora più che mai l’hastag #Iorestoacasa deve essere assunto come stile di vita. Sopportiamo la straordinarità oggi per tornare alla normalità domani!