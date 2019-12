Gragnano, che tempo fara’ martedi?

Oggi 9 dicembre 2019, tempo incerto su tutta la regione campania, infatti nuvole in molte zone stanno facendo da protagonista ed ovviamente si stanno registrando anche delle precipitazioni e questo scenario dovrebbe confermarsi anche per la notte.

Domani-Martedi 10 dicembre 2019, si dovrebbe ripetere ancora una volta una giornata che va monitorata, secondo i pareri degli esperti dei maggiori portali nazionali sul meteo, domani si dovrebbe assistere ancora una volta ad una giornata di nuvole con qualche precipitazione sulla zona interessata per queste previsioni meteo, insomma una giornata dove tenere l’ombrello a portata di mano potrebbe essere una idea. I Venti dovrebbero avere una fascia tra moderati e deboli e come sempre seguiranno aggiornamenti per i prossimi giorni.