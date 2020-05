𝐆𝐫𝐚𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨, 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐈 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐃𝐢𝐝𝐚𝐭𝐭𝐢𝐜𝐨 (plesso di via Vittorio Veneto, plesso Aurano e plesso via Lamma)

“ Nell’ottica di dare priorità alla realizzazione di interventi atti a migliorare i servizi, la fruibilità e la funzionalità degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale, l’Amministrazione ha stabilito di destinare la quota del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, (attribuita al Comune di Gragnano – Napoli per il tramite dell’Ambito Sociale 32, pari ad € 123.181,87) in parte all’erogazione di servizi voucher (servizi integrativi al nido, servizio nido-micronido) già attivi sul territorio e in parte ai lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei plessi facenti parte del II Circolo Didattico.

Da qui l’approvazione del progetto esecutivo e degli interventi che saranno eseguiti sia presso l’edificio scolastico di via Vittorio Veneto (sistemazione pavimentazione esterna aree interdette) e presso quello di via Lamma, sia presso quello di Aurano (messa in sicurezza mediante ripristino dei cornicioni).

Si tratta di risorse importanti per garantire ancor di più l’ampliamento e l’accessibilità dei Servizi Educativi per l’infanzia.

Un lavoro importante portato avanti dall’Amministrazione in ambito sociale, che segue con costanza le evoluzione e le opportunità che si presentano”

Fonte Comune di Gragnano