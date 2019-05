Il Sindaco Lello Abete invita i cittadini, lunedi 0re 21,00

Sant’Anastasia (pronunciare Sant’Anastasìa; Sant’Anastàse in napoletano) è un comune italiano di 27.378 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania.

Sant’Anastasia è situato nella zona vesuviana a nord-est di Napoli[3], è parte integrante del Parco Nazionale del Vesuvio ed è incluso nell’itinerario enogastronomico Strada del Vino Vesuvio e dei Prodotti Tipici Vesuviani.

Il centro si sviluppa ai piedi del Monte Somma, l’antico cratere del Vesuvio propriamente detto, in un alternarsi di piccole salite e discese derivanti dai tracciati degli antichi corsi d’acqua che dalla vetta del monte scendevano a valle. Nonostante l’area comunale non sia di grandi dimensioni (poco meno di 19 km2) il territorio è piuttosto vario e si presenta come una striscia di terra che parte dai 34 m s.l.m. (frazione Guadagni) in direzione nord, per giungere fino ai 1086 m sul livello del mare (Cognoli di Sant’Anastasia) a sud