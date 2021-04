CAMPANIA ZONA GIALLA: LE NOVITÀ

La Campania, insieme a tutte le altre regioni tranne Sardegna (rossa) e Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta (arancioni), da lunedì 26 aprile fino ad almeno il 2 maggio torna in zona gialla. La nuova colorazione prevede un corposo allentamento delle restrizioni anti-Covid, anche se il coprifuoco alle 22 resterà in vigore, non è stato ancora stabilito fino a quando. Innanzitutto si può andare fuori regione se queste non sono arancioni o rosse. Si può andare al ristorante o al bar ma solo all’aperto. Torna l’attività scolastica in presenza anche alle superiori e riprendono le lezioni anche nelle università. Riaprono teatri e sale concerto con il massimo del 50% di capienza e prenotazione su internet. Infine sono consentiti tutti gli sport, anche di contatto (quindi anche il calcetto amatoriale), all’aperto; solo per l’apertura di palestre e piscine bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

COS’È IL GREEN PASS

Le persone in possesso del Green Pass possono andare praticamente ovunque. Questo non è nient’altro che un documento che attesta una di queste 3 cose: avvenuta vaccinazione, guarigione dal Covid avvenuta o tampone rapido o molecolare dall’esito negativo; nei primi due casi la validità è di 6 mesi, nel terzo caso, invece, il certificato vale 2 giorni. Il Green Pass va richiesto.