La casa di Babbo Natale fa il boom di visite nel weekend

Un nuovo successo è quello che si è registrato nel weekend appena trascorso per il “Natale delle meraviglie”. Oltre 700 le persone che sono giunte ad Agropoli, per ammirare il Castello incantato e per fare visita alla Casa di Babbo Natale, che si sta rivelando l’attrazione preferita da residenti e visitatori. Un flusso continuo di persone hanno affollato l’antico maniero, che domina la città, per entrare nella dimora di Santa Klaus, curiosare nella fabbrica dei giocattoli, imbucare la letterina, intrattenersi con Babbo Natale in persona e fare una foto con lui. Un grosso riscontro è stato registrato anche dal Natale gentile: sono stati circa 400 i piccoli elfi (con relativi accompagnatori) che, muniti di passaporto, hanno girovagato per i negozi cittadini, hanno apprezzato le varie attrazioni rappresentate dalla Natività, la console X Box gigante, il selfie box, i laboratori didattici e creativi e tanto altro, prima di raggiungere il capolinea presso il Castello incantato ed essere nominati “Elfi del Natale gentile”. Interessante il dato delle provenienze: oltre a tanti residenti e persone del comprensorio cilentano, ci sono stati visitatori provenienti dal Napoletano, Cosenza, Gioia Tauro, Agrigento, Torino, Frosinone. Una formula pensata e voluta dall’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Adamo Coppola, che attira visitatori da tutta la Penisola e si sta rivelando vincente. Tante le iniziative collegate, operate in collaborazione con i commercianti, che hanno ravvivato le diverse aree cittadine. Appuntamenti che proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane. Mercoledì 19 dicembre, alle ore 18.00 presso il Cineteatro “De Filippo”, si terrà uno spettacolo a cura della scuola media “Vairo” di Agropoli; giovedì 20, alle ore 18.00, l’appuntamento è con Babbo’s band, musica itinerante con fiati e percussioni per le vie del centro. Venerdì 21 dicembre, triplo appuntamento: alle ore 17.00, in via Patella, ci sarà “A Christmas dance”, esibizione di danza, a cura di “Mo.Va Dance” di Valentina Montone; alle ore 18.00, spettacolo di musica dal vivo per le vie del centro. In Piazza Vittorio Veneto, spazio a “I Velluti e gli Ori”; in Corso Garibaldi, “I cavalieri dello zodiaco; alle ore 19.00, presso il Palagreen di località Moio, si terrà lo spettacolo di danza, a cura di Fit Dance di Agropoli. Il Castello incantato è operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00; ogni venerdì, sabato, domenica (17.00-22.00); il Natale gentile dal venerdì al sabato, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30. «Siamo contenti di poter constatare – afferma il sindaco Adamo Coppola – che la formula del Natale gentile e tutte le iniziative collegate funzionano e sono apprezzate anche oltre l’ambito regionale. E’ un buon punto di partenza, per sviluppare nei prossimi anni tutta una serie di novità che potranno fare di Agropoli, conosciuta per il suo mare trasparente, i suoi paesaggi incantevoli e per gli impianti sportivi che ne hanno consolidato nel tempo, il ruolo di Città dello sport, un riferimento e un’attrazione anche nel periodo natalizio». Il progetto è cofinanziato a valere sulle risorse POC Campania 2014-2020 Linea strategica 2.4 – Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e Cultura.