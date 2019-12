“E’ stato un vero onore partecipare ieri alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito Sportivo, delle Palme al Merito Tecnico e delle Medaglie al Valore Atletico, che rappresentano le massime onorificenze del Coni nazionale, organizzata dalla delegazione provinciale Coni Salerno. Presenti alla cerimonia il Presidente della Provincia, Michele Strianese, il Presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, il Delegato Provinciale Coni Salerno, Paola Berardino e il Componente della Giunta Nazionale del Coni, Nello Talento e il Prefetto di Salerno Francesco Russo. Anche il Comune di Battipaglia è stato premiato durante questa cerimonia per i risultati raggiunti dagli atleti del territorio in occasione della Festa Provinciale “Sport in Comune”. Una festa all’insegna del valore dello sport inteso come impegno, lavoro e dedizione, un momento che ha permesso la condivisione di esperienze che ci permettono di entrare in contatto con i giovani per far apprezzare loro il valore sociale dello sport come tappa fondamentale nel percorso di crescita” dichiara l’assessore allo sport Pietro Cerullo.

Fonte Comune