Giovane mamma muore in casa – I figlioletti di 2 e 4 anni ne vegliano il corpo

Il marito aveva provato a telefonarle per l’intera mattinata, senza mai ottenere risposta. All’ennesimo tentativo, l’uomo ha sentito la voce del figlio più grande (4 anni): “Mamma sta dormendo a terra nel bagno”.

Allarmato dalle parole del piccolo, l’impiegato si è precipitato a casa dove ha trovato la moglie riversa a terra priva di vita. A vegliare il corpo della giovane mamma, i figli della coppia, due bambini di 4 e di 2 anni, che pensavano che la mamma stesse dormendo.

E’ accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, La donna, 34 anni, era incinta del terzo figlio. Il marito ha avvisato immediatamente il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine che hanno provveduto al sequestro della salma. L’esame autoptico servirà a stabilire le cause della morte della donna.