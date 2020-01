Minieri, solidarieta’ al sindaco di Palma Campania, il primo cittadino di Nola, ha parlato sui social con una nota ufficiale:

Il problema dei rifiuti è oggi, più che mai, di drammatica attualità: il disordine programmatico che abbiamo ereditato noi nuovi Amministratori, ci porta ad effettuare scelte non sempre popolari.

Pur se è vero che i rifiuti rappresentano una drammatica realtà che non ci consente più la “”sindrome dello struzzo” , è pur vero che gli stessi, se sapientemente gestiti, possono rappresentare una risorsa.

E’ di esempio la sapiente gestione degli impianti del nord, dell’ Italia e dell’ Europa, ma ancora una volta si finge di non sapere….

La mia solidarietà all’ Amico Nello Donnarumma , Sindaco di Palma Campania che ha avuto il coraggio di affrontare scientificamente e modernamente il problema!

Invito i colleghi Sindaci a fare rete perché solo insieme potremo percorrere con serenità una strada in salita ma non impervia !!!