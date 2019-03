MUSICASTING 2019 – Aperte le selezioni per arricchire il cast di Arealive e Full Heads

Comunicato stampa

“Danno il via a nuovi casting per selezionare artisti emergenti, Arealive e Full Heads, due aziende operanti nel campo del management artistico, della discografia e del publishing, dell’organizzazione e produzione di tour nazionali ed internazionali, sotto il patrocinio ed in collaborazione con la Campania Music Commission (www.campaniamusiccommission.it). “In un periodo in cui lo scouting punta a cercare talenti basandosi quasi esclusivamente sui numeri che provengono dai social o dai canali di distribuzione digitale – spiega Luca Nottola, amministratore di Arealive –, la volontà è quella di dare la possibilità a tutti gli artisti di farsi conoscere (attraverso una attività di casting che garantisca loro un ascolto serio e professionale sia dei brani proposti, sia della relativa resa live), mantenendo ben salda la finalità di indirizzarli verso eventuali produzioni future, e di inserirli in una progettualità di lungo termine”. “L’obiettivo dei casting – chiarisce ulteriormente Luciano Chirico, fondatore di Full Heads – è cercare di avere una visione il più aggiornata possibile sullo sviluppo dei talenti artistici del nostro territorio e che non sempre il web riesce a darti in maniera corretta. La speranza è quella di individuare artisti di valore con cui poter percorrere un tragitto insieme in termini produttivi, manageriali e discografici, o a cui offrire delle strade lineari, coerenti con il mercato discografico odierno, ai fini della pubblicazione delle opere e dello sviluppo della carriera”. “Campania Music Commission continua il percorso virtuoso di azioni concrete e fattive volte a valorizzare le professionalità della musica in Campania – ci tiene a specificare il Presidente della CMC, Avv. Ferdinando Tozzi – dando il patrocinio a questa giornata molto importante, occasione per tanti giovani di avere spazio e potersi mostrare nelle loro capacità. CMC nelle prossime settimane organizzerà direttamente incontri con la discografia nazionale sempre in favore del sistema musica in Campania”.

L’invito è rivolto ai musicisti solisti, gruppi vocali e band, con o senza esperienza: unico prerequisito, necessario alla partecipazione, è un’età non inferiore ai 16 anni.

Per esprimere la propria candidatura bisogna inviare:- una breve presentazione dell’artista (completa di dati anagrafici e contatti);- link ad un profilo social (se esistente); – due brani (mp3, link video e/o audio). Gli artisti ritenuti più adatti al percorso progettuale saranno contattati per prendere parte alle audizioni che si terranno a Napoli nella seconda metà di marzo – dettagli in via di definizione per gli artisti –. La partecipazione è a titolo gratuito e non vincolante. Invio materiale: casting@arealive.it “