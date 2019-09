“Gennarì, tu già sai…” – San Gennaro non solo un santo, un amico, un confidente

Nel giorno di San Gennaro, patrono di Napoli, non potevamo non riproporre lo sketch de La Smorfia, il trio nato nel 1977 composto da Massimo Troisi, Lello Arena ed Enzo De Caro nel 1977.

“Gennarì, pienzece tu…”

San Gennaro anche nella poesia che Benigni dedicò all’amico Massimo Troisi

Dopo la morte di Massimo Troisi avvenuta il 4 Giugno del 1994, l’amico e collega Roberto Benigni decise di dedicargli una commovente poesia. Ecco il testo.

Non so cosa teneva dint’a capa;

intelligente, generoso, scaltro,

per lui non vale il detto che è del Papa,

morto un Troisi non se ne fa un altro.

Morto Troisi muore la segreta

arte di quella dolce tarantella,

ciò che Moravia disse del Poeta

io lo ridico per un Pulcinella.

La gioia di bagnarsi in quel diluvio

di jamm, o’ saccio, ‘naggia, oilloc, azz!;

era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon Jazz.

“Non si capisce”, urlavano sicuri,

“questo Troisi se ne resti al Sud!”

Adesso lo capiscono i canguri,

gli Indiani e i miliardari di Holliwood!

Con lui ho capito tutta la bellezza

di Napoli, la gente, il suo destino,

e non m’ha mai parlato della pizza,

e non m’ha mai suonato il mandolino.

O Massimino io ti tengo in serbo

fra ciò che il mondo dona di più caro,

ha fatto più miracoli il tuo verbo

di quello dell’amato San Gennaro.

(Fonte foto: Pagina Facebook La Smorfia)