Nibali e Solarino, una grande storia d’amore

Nibali, il campione di ciclismo e’ diventato cittadino onorario di Solarino, “Lo Squalo dello Stretto” ha raccontato sui social la sua emozione, la sua prima vittoria della sua straordinaria carriera:

Vincenzo Nibali:

Agosto 1994, Solarino (Siracusa): a 14 anni, ecco la mia prima vittoria da esordiente 🙌

Fu un giorno speciale che, stasera, avró il piacere di ricordare grazie alla cittadinanza onoraria che il Consiglio Comunale di Solarino e il Sindaco Scorpo hanno voluto concedermi.

Grazie a tutti gli amici di Solarino per il pensiero

Il Sindaco Scorpo sui social ha raccontato la figura di Nibali ed il suo amore verso Solarino:

Ospite in una nota trasmissione televisiva su RAI 1 “Che tempo che fa” , lo scorso 23 aprile 2018 , il conduttore, Fabio Fazio, gli chiede a che età risale la sua prima vittoria, lui risponde “14 anni, Sicilia , provincia di Siracusa, Solarino un centro importante del ciclismo siciliano”.

A Solarino , in tanti, ancora ricordano quella gara del 1998 e quella Vittoria di un ragazzino messinese che poi sarebbe diventato un campione del ciclismo mondiale e fa piacere che lo stesso ricordi con affetto la sua prima vittoria nella nostra comunità mettendola in risalto.

Motivazione: La sensibilità per la pratica sportiva che interpreta ai massimi livelli con la semplicità e la purezza che caratterizzano la maestosità dell’uomo riesce ad essere esempio di impegno e di sacrificio per i giovani.

In ricordo della prima vittoria da ciclista.

Grazie per aver sottolineato pubblicamente l’importanza di Solarino come centro ciclistico regionale.

Foto A.Pellegrini Wiki