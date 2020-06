Orta di Atella, previsioni meteo

Orta di Atella – Oggi venerdì 5 giugno 2020, quella che dovrebbe essere una classica giornata estiva si è trasformata nella classica giornata dal sapore autunnale. Infatti nella giornata di ieri, la protezione civile della Regione Campania ha diramato un comunicato di allerta meteo per la giornata di oggi. Pioggia protagonista, e questo scenario dovrebbe verificarsi per tutto il venerdì.

Nella giornata di domani, sabato 6 giugno 2020, secondo il parere degli esperti, la situazione dovrebbe essere in miglioramento per la zona interessata. Ossia le nuvole saranno protagoniste insieme al sole, ma non sono previste precipitazioni.

Con le nuvole in agguato la pioggia può essere sicuramente a portata di mano, ma in buona sostanza non dovrebbero verificarsi forti precipitazioni, insomma uno scenario decisamente più clemente.

Venti previsti tra moderati e deboli e come sempre seguiranno aggiornamenti.