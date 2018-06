Paterno’, la situazione meteo per domani

Tempo capriccioso, pioggia caldo e temporali, un problema di tutta la Sicilia e del Sud Italia in particolare.Domani 21 Giugno 2018, nuvole ancora grandi protagonisti di giornata con qualche pioggia che potrebbe fare la sua comparsa nel pomeriggio. In sostanza tempo in miglioramento ma situazione che va sicuramente monitorata visto il caos meteo di questi giorni. Le temperature saranno vicine ai 27 gradi. Ora da segnare con la matita rossa, il pomeriggio perche’ verso le 17,00 sono previste forti precipitazioni. Anche alle ore 20,00 qualche goccia di pioggia sara’ protagonista della serata. Insomma una giornata autunnale nel bel mezzo di questa estate.