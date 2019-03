Previsioni del tempo per venerdi 15 marzo , sulla Regione dovrebbe tornare il sole protagonista

Oggi 14 Marzo 2019, il tempo e’ incerto e da monitorare in molte zone della Regione Campania, con nuvole e pioggia. In alcune zone e’ previsto un miglioramento, in altre

la pioggia dovrebbe essere ancora protagonista. Secondo gli esperti e come riportano

i maggiori portali nazionali sul meteo, domani dovrebbe tornare il sereno su gran parte della Regione, infatti il sole , dovrebbe essere protagonista della giornata di domani,qualche nuvola nelle primissime ore del mattino ma poi il sole dovrebbe andare a creare uno scenario molto primaverile, unico neo le temperature che non saranno molto primaverili, se questo scenario, dovrebbe essere confermato si potra assistere ad una giornata, quella di venerdi 15 marzo molto bella da un punto di vista meteo.