S.Anastasia, i voti dei partiti

Le elezioni europee del 2019 in Italia si terranno domenica 26 maggio per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Tale numero di seggi aumenterà a 76 nel caso che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea diventi effettiva durante la legislatura.In concomitanza con le elezioni europee si vota anche per le elezioni regionali del Piemonte e amministrative, nonché per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati in due collegi uninominali del Trentino-Alto Adige

Sezioni: 29 / 29 (Tutte)

Liste Voti %

MOVIMENTO 5 STELLE 6.148 39,54

FORZA ITALIA 2.918 18,77

PARTITO DEMOCRATICO 2.227 14,32

LEGA SALVINI PREMIER 1.978 12,72

FRATELLI D’ITALIA 954 6,14

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 460 2,96

EUROPA VERDE 242 1,56

LA SINISTRA 232 1,49

PARTITO ANIMALISTA 111 0,71

PARTITO COMUNISTA 89 0,57

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 64 0,41

POPOLARI PER L’ITALIA 53 0,34

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE 28 0,18

PARTITO PIRATA 23 0,15

FORZA NUOVA 21 0,14

TOTALE LISTE 15.548 100

Elettori: 21.938 | Votanti: 16.860 (76,85%) Schede nulle: 378 Schede bianche: 934 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 06:59