Salerno, studentessa muore durante l’interrogazione

Tragedia all’istituto “Genovesi-Da Vinci” di Salerno. Una studentessa di 16 anni della III^ F è stata stroncata da un improvviso malore. La ragazza, originaria di San Mango Piemonte, stava svolgendo alcuni esercizi alla lavagna quando ha perso i sensi e, cadendo ha battuto la testa contro la cattedra.

A dare l’allarme sono stati i compagni di classe ed il docente che, in quel momento, era in aula. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sotto choc docenti e compagni di classe.

Le lezioni sono state sospese ed i ragazzi sono stati invitati ad uscire dall’aula anche per consentire gli accertamenti alla Scientifica.