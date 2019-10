Scafati: Accogliamo la richiesta dall’ Associazione Commercianti, lo annuncia il Sindaco Salvati sui social con una nota ai cittadini, i dettagli:

Accogliendo una richiesta avanzata dall’associazione commercianti scafatesi, abbiamo deciso di rinviare al periodo delle festività natalizie le ultime due manifestazioni inserite nella rassegna “Scafati porte aperte”. Si tratta della manifestazione enogastronomica “Street food eventi”, che avrebbe dovuto tenersi sabato 26 e domenica 27 ottobre in piazza Vittorio Veneto, e la notte di Hallowen che era prevista per il 31 ottobre.

Attesa la particolare valenza aggregativa di entrambi gli eventi, i commercianti scafatesi hanno chiesto a me e all’assessore al Commercio Alfonso Fantasia, di rinviare entrambe le iniziative per inserirle nel programma degli eventi natalizi, considerando anche il persistere sul territorio dei lavori in corso per la realizzazione della rete fognaria. Lavori che speriamo di poter sospendere nel periodo natalizio proprio per consentire ai cittadini scafatesi di vivere il territorio senza disagi.