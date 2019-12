Scafati, due notizie per i cittadini, lo ha annunciato il comune con una doppia nota social:

Prima Notizia:

Questa sera vi aspettiamo alla seconda serata del presepe vivente in P.zza V. Veneto che potrà essere visitato dalle ore 17.00 fino alle ore 21.00.

Per gli appassionati del Gospel, alle ore 19.45, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, appuntamento con il coro “Dis (in) Cantus Ensemble” di donne in musica.

Per i più piccoli il 30 dicembre, presso il cinema Odeon, alle ore 16.30, ci sarà la proiezione del film della Walt Disney FROZEN2

Seconda Notizia:

Ieri sera grande successo per il presepe vivente in piazza V. Veneto visitato da tantissime persone arrivate da paesi limitrofi o che hanno scelto di rimanere a Scafati per questo evento che ormai è alla sua decima edizione. Grande successo, il 26 dicembre, anche per la prima edizione del presepe vivente organizzato a Bagni presso la fonte miracolosa che ha attratto visitatori anche dalla vicina Angri.

In serata poi la bellissima commedia del grande E. De Filippo, Natale in casa Cupiello, ha gremito il teatro San Francesco dove non è mancato il divertimento grazie alla bravura e alla simpatia degli attori della compagnia stabile Fellippo Sgruttendio de Scafato.

Promuoviamo la nostra città restando qui e partecipando alle iniziative del territorio.