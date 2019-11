Scafati, previsioni del tempo per giovedi 7

Oggi mercoledi 6 novembre il tempo non sta mostrando uno scenario clemente su gran parte della regione campania, nuvole, vento e pioggia protagonista ed inoltre nella giornata di oggi, molti comuni, hanno deciso di chiudere le scuole,la pioggia sara’ protagonista praticamente per tutta la giornata di oggi

Domani, giovedi 7 novembre 2019, la situazione , secondo il parere degli esperti degli esperti dei maggiori portali nazionali sul meteo, dovrebbe dare una tregua, perche’ finalmente dovrebbe tornare il sole e regalare uno scenario di calma dopo il vento e la pioggia di queste ultime ore, sperando che ovviamente questa previsione meteo verra’ confermata, seguiranno aggiornamenti per il resto della settimana per capire se il clima tornera’ nuovamente a sorridere oppure no.