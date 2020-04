Il servizio è rivolto ad aziende pubbliche e private, fabbriche, centri commerciali ed eventi sportivi o di spettacolo.

comunicato stampa

“La software house napoletana MC Sistemi, partner strategico di Checkpoint Systems, ha contribuito alla realizzazione della piattaforma hi-tech “Smart Health Control” che permette di contare le persone presenti in aree di pubblico interesse aiutando così le aziende a gestire i flussi del pubblico. Il servizio è rivolto ad aziende pubbliche e private, fabbriche, centri commerciali ed eventi sportivi o di spettacolo.

“Bisogna prepararsi a ripartire perché ci troviamo dinanzi ad una sfida epocale. Dopo il reset sociale ed economico dobbiamo ripensare a nuovi schemi per poter tornare a vivere in sicurezza”. (Michele Celone – AD di MC Sistemi)

In conformità con i nuovi decreti governativi italiani, e in previsione della Fase2 per il rilancio delle attività socio economiche mondiali, la software house di Torre Annunziata (Na) MC Sistemi affianca Checkpoint Systems nel lancio sul mercato mondiale SMART HEALT CONTROL il primo sistema hi-tech che, in pieno rispetto della Privacy, aiuterà le imprese a gestire i flussi di pubblico sia nei luoghi al chiuso che all’aperto.

Il sistema nasce dalla lunga esperienza nella gestione e soluzioni IT per il mercato Retail e ha lo scopo di supportare le imprese che dovranno adeguarsi ai nuovi standard imposti dal Distanziamento Sociale in atto per decreto legge, permettendo la gestione in sicurezza delle platee di grandi e piccoli eventi pubblici e privati costretti da inizio marzo a dover fermare le proprie attività per epidemia da Covid-19.

MC Sistemi raccoglie la sfida e vuole contribuire al rilancio e, nella consapevolezza che l’immediato futuro avrà nuovi parametri per il ripristino dell’economia, specialmente attraverso la messa in sicurezza dei cittadini; ha sviluppato un prodotto altamente tecnologico.

“Smart Health Control” si articola in due cruciali metodi di check che attraverso un avanzato sistema ad infrarossi, entrambi sicuri e gestiti in back office, non violano la privacy del pubblico.

I due sistemi si chiamano SmartOccupancy e SmartTemperature.

Il primo rileva in tempo reale il numero di persone presenti all’interno di un’area calcolando anche la distanza tra i soggetti. Il secondo, a distanza, rileva la temperatura corporea dei soggetti.

Entrambi hanno la funzione di tutelare sia lavoratori che i clienti e sono pensati per il pubblico della grande distribuzione (supermercati, centri commerciali), industrie, piccole e medie attività commerciali, uffici pubblici, ospedali, fiere oppure eventi sportivi o di spettacolo.”