“Distanti ma vicini”, maratona di lettura online in occasione della Giornata Mondiale del Libro

L’appuntamento sulla pagina Facebook della Città di Santa Maria Capua Vetere a partire dalle 9.00.

comunicato stampa

“Domani, giovedì 23 aprile, ricorre la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, celebrata oggi in tutto il mondo, nata per valorizzare l’importanza della lettura come elemento di creatività e crescita personale e collettiva.

Il libro e la lettura rappresentano un mezzo indispensabile di approfondimento e di conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo, e soprattutto nei periodi di incertezza ci aiutano a guardare avanti fiduciosi.

Per valorizzare l’importanza di questa Giornata, da vivere anche come apertura di un’intensa edizione del “Maggio dei Libri”, abbiamo chiesto un contributo ai sottoscrittori del “Patto Locale per la Lettura” firmato lo scorso mese di novembre, grazie inoltre alla collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania a numerosi scrittori, poeti e cittadini hanno risposto con grande entusiasmo inviando le proprie letture che, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, saranno pubblicate sul canale Facebook della Città di Santa Maria Capua Vetere. Sarà un momento di condivisione da vivere a distanza ma vicini grazie alla lettura e cultura.”