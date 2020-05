AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E/O RIMBORSI ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI PARRUCCHE.

✅Destinatarie dei contributi economici e/o rimborsi “una tantum” sono le donne, di qualsiasi età, residenti nei Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano nonché Somma Vesuviana, quale Comune Capofila — Ambito N22, affette da alopecia da chemioterapia.

Seconda notizia:

Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.

✅#Bonus di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (Legge 104/92) anche non grave, residenti nei Comuni associati nell’Ambito N 22 (Somma Vesuviana – Capofila -Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano).