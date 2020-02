Somma Vesuviana, il Sindaco da le ultime news sul caso Coronavirus-Tiene sempre banco il caso Coronavirus. Nella giornata di ieri, si e’ svolta una importante riunione ed il Dottor Di Sarno annuncia sui social le ultime iniziative e decisioni con una nota ufficiale:

Buonasera a tutti.

E’ appena terminata la riunione a cui ho partecipato insieme ai Sindaci limitrofi con la direzione Asl Napoli 3sud, da cui sono emerse interessanti novità. E’ importante sottolineare che questo virus ha una mortalità molto bassa e seguendo la linea e le precauzioni intraprese stiamo procedendo nella direzione giusta. Inutili allarmismi e panico sono immotivati e, vi posso garantire che , come Ente, stiamo mettendo in campo tutto il nostro impegno ,seguendo le direttive della Regione Campania al fine di limitare il virus. Invito tutti i cittadini a seguire il vademecum con le 10 regole da rispettare alla lettera. Ho firmato delle ordinanze restrittive per alcuni cittadini che, si sono auto denunciati, all’ arrivo dalle zone infette, i quali, pur non avendo bisogno di fare il tampone per verificare la presenza del virus, sono giá da diversi giorni in permanenza domiciliare fiduciaria. I suddetti cittadini sono in buone condizioni di salute e monitorati costantemente dall’Asl. Pertanto posso confermare che al momento sul nostro territorio non ci sono casi di Coronavirus.