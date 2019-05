Somma Vesuviana, secondo dato elettorale

Dato elezioni 2019- Giornata molto importante quella del 26 maggio, dove si vota per il parlamento europeo ed in alcuni comuni si rinnova anche il consiglio comunale.

Nella zona interessata, alle ore 19,00 ha votato il 28,99 % Dei cittadini, rispetto al 57,55 % delle ultime elezioni. Dati del Ministero dell’Interno.

Le elezioni europee del 2019 in Italia si terranno domenica 26 maggio per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Tale numero di seggi aumenterà a 76 nel caso che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea diventi effettiva durante la legislatura.

In concomitanza con le elezioni europee si vota anche per le elezioni regionali del Piemonte e amministrative, nonché per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati in due collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.