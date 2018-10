AVERSA – IN ARRIVO CENTINAIA DI PIANTE IN CITTA’ PER RIPRISTINARE IL MICROCLIMA URBANO A LUNGO TRASCURATO.

A partire dal 27 Settembre in arrivo centinaia di nuove piante nella contea normanna di Aversa. Questo è quanto annunciato in questi giorni dall’ assessore all’Ambiente Marica de Angelis la quale ha comunicato che, il dirigente del settore del Comune di Aversa, ha provveduto ad inoltrare presso la Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, una richiesta per ottenere la fornitura di oltre 600 piante da mettere a dimora in città.

Il progetto, spiega l’esponente della giunta de Cristofaro, rientra “nell’ambito di un’azione condivisa volta alla riqualificazione del capitale naturale urbano, destinata non soltanto alla salvaguardia del verde esistente, ma anche alla sua implementazione”. Per ottimizzare al massimo la resa dell’intervento, su impulso dell’assessore, gli uffici comunali hanno anche richiesto un sopralluogo da effettuare congiuntamente con i tecnici regionali e comunali, per stabilire quali varietà risultino più adatte al clima ed all’ecosistema aversano.

UN AVERSA PIU’ GREEN

“Metteremo a dimora nuove essenze arboree che si adattino bene al nostro suolo, al nostro microclima urbano e che meno necessitino di manutenzione” ,ha concluso la delegata all’Ambiente che ha sottolineato anche la ricaduta positiva sull’ossigenazione dell’aria. L’azione benefica per rigenerare la qualità dell’aria ad Aversa va di pari passo con l’imminente installazione di tre rilevatori elettronici, due in postazione fissa ed uno mobile, di polveri sottili PM10 e PM 2, che sarà effettuata cura dell’ARPAC dopo le ripetute insistenze dell’Amministrazione per ottenere un monitoraggio completo della qualità dell’aria su cui costruire, con dati certi, una strategia politica virtuosa in tema ambientale.