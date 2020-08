Oggi 27 Agosto sarebbe stato il suo compleanno. Il Dr.Biagio Galizia, scomparso prematuramente da meno di un anno, si è impegnato per tutta la vita ad alleviare le sofferenze degli ammalati. Il reparto della terapia del dolore e delle cure palliative dell’ospedale di Gragnano che coordinava, grazie alla sua competenza, alla sua esperienza, alla sua dedizione, è oggi un fiore all’occhiello per la Campania.

Per questo motivo è partita una petizione affinchè quel reparto venga dedicato al Dr. Biagio Galizia. A chiederlo è un gruppo di amici di Biagio Galizia che ha lanciato su change.org una raccolta firme http://chng.it/6DHZW69d per sostenere questa proposta alla Regione Campania e all’Asl Na 3 Sud.

Il reparto della terapia del dolore e delle cure palliative dell’ospedale di Gragnano è un luogo in cui si offrono metodi all’avanguardia per ridurre le sofferenze dei malati anche grazie a cure domiciliari che evitano, soprattutto in questo momento, tanti rischi.

Uomo di cultura, il Dr. Galizia si è sempre impegnato a trovare il modo di rendere la sua terra un luogo migliore. In quest’ottica va letto il suo impegno politico e sociale, che negli anni ha portato i suoi concittadini a conoscerlo anche per la sua generosità. Uomo brillante, di grande energia, sempre fiducioso nel futuro, che amava dedicarsi alla corsa, tanto da partecipare alla maratona di New York nel 2018.

Il gruppo degli amici di Biagio Galizia spera di raccogliere firme sufficienti a convincere l’Asl e la Regione Campania a onorare l’uomo ed il medico che è stato anche esempio morale e professionale per tutti.