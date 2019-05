Comune di VILLA LITERNO (Prec. elez.: 25/05/2014)

Le elezioni europee del 2019 in Italia si terranno domenica 26 maggio per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Tale numero di seggi aumenterà a 76 nel caso che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea diventi effettiva durante la legislatura.In concomitanza con le elezioni europee si vota anche per le elezioni regionali del Piemonte e amministrative, nonché per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati in due collegi uninominali del Trentino-Alto Adige

MOVIMENTO 5 STELLE 1.035 32,29

LEGA SALVINI PREMIER 908 28,33

PARTITO DEMOCRATICO 762 23,78

FORZA ITALIA 327 10,20

FRATELLI D’ITALIA 86 2,68

LA SINISTRA 17 0,53

POPOLARI PER L’ITALIA 17 0,53

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 15 0,47

PARTITO ANIMALISTA 12 0,37

EUROPA VERDE 8 0,25

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE 7 0,22

PARTITO COMUNISTA 5 0,16

PARTITO PIRATA 3 0,09

FORZA NUOVA 2 0,06

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 1 0,03

TOTALE LISTE 3.205 100

Elettori: 8.898 | Votanti: 3.286 (36,93%) Schede nulle: 67 Schede bianche: 14 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 02:32