Villano, il Sindaco avvisa la cittadinanza

EMERGENZA RIFIUTI SETTEMBRE: MIGLIORARE LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

❌ 🏭 Nel prossimo mese di Settembre chiuderà per un mese il termo-valorizzatore di Acerra, per attività di manutenzione;

Esso brucia migliaia di tonnellate di rifiuti, permettendo lo smaltimento finale dei rifiuti raccolti sul territorio a valle delle attività di tritovagliatura dei rifiuti che avvengono nei cosiddetti STIR;

☝🏻 La Regione Campania ha chiesto ai Sindaci di iniziare ad organizzarsi per farsi trovare preparati e quindi abbiamo deciso con largo anticipo di iniziare a sollecitare un più regolare ed incisivo smaltimento dei rifiuti in prospettiva di quanto sta accadendo. Prevenire è meglio che curare;

😕 Continuano ad essere conferiti in modo non differenziato ed in cumuli, tutte le tipologie di rifiuto. Tutto materiale che invece si può e si deve #differenziare. Nei prossimi giorni, in sinergia con la società affidataria del servizio e con personale fornito dalla Regione Campania, avvieremo una massiccia campagna di #sensibilizzazione per spiegare meglio le modalità di conferimento;

📖 Con le #regole e con la buona volontà di tutti stiamo realizzando un ciclo di rifiuti che ci permette di tenere la città pulita, ma serve un ulteriore sforzo per RIDURRE ANCORA DI PIU’ L’INDIFFERENZIATO. Insieme possiamo farcela;

Questo stop non dipende dalla nostra Amministrazione, ma creerà ovviamente problemi in tutta la Regione.

Facciamoci trovare preparati, evitiamo gli ostacoli insieme. Sensibilizziamo cittadini, famiglie ed attività commerciali.

💪🏻❤️ #Andrea