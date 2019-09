Premio Campiello 2019, ci siamo!

Domani 14 Settembre presso il Teatro La Felice di Venezia sarà decretato il vincitore della 57^ edizione del Premio Campiello, concorso di promosso dalla Fondazione Il Campiello ‐ Confindustria Veneto.

La cerimonia di consegna sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5 e in tutto il mondo attraverso Rai Italia dalle ore 21. Inoltre, sarà possibile seguire la serata finale dalle ore 21 in diretta streaming sulla pagina Facebook e il live tweeting sull’account ufficiale Twitter seguendo #Campiello2019.

A contendersi l’ambito premio letterario saranno:

Laura Pariani, “Il gioco di Santa Oca” (La nave di Teseo);

Paolo Colagrande, “La vita dispari” (Einaudi):

Giulio Cavalli, “Carnaio” (Fandango);

Francesco Pecoraro, “Lo stradone” (Ponte alle Grazie);

Andrea Tarabbia, “Madrigale senza suono” (Bollati Boringhieri).

La conduzione dello spettacolo è affidata ad Andrea Delogu. A decretare il vincitore sarà il voto della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

Gli altri riconoscimenti

Durante la cerimonia saranno premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti: il Campiello Giovani, la menzione speciale del Gruppo Giovani di Confindustria per il miglior racconto, l’Opera Prima, assegnata a Marco Lupo per il romanzo Hamburg (Il Saggiatore), il Premio Fondazione Il Campiello.

La novità della 57esima edizione

Novità di quest’anno è il Campiello per San Patrignano. I ragazzi ospiti della Comunità di San Patrignano hanno presentato i loro racconti che sono stati valutati dalla Giuria del Campiello Giovani. I tre finalisti sono: Kidane Grianti, Andrea Tozzo e Federico Tossani.

(Fonte foto:Facebook)