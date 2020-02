In un mondo in cui gli sviluppi della nuova l’economia corrono veloci come un treno sui binari del web, per ottenere successo con la propria ecommerce bisogna sempre essere aggiornati riguardo le ultime strategie di marketing. Se in passato era necessario possedere un negozio fisico per essere un venditore, oggi basta semplicemente organizzarsi e affidarsi alle piattaforme online per avere maggiore visibilità. Mettere i tuoi prodotti in vendita sui siti più famosi e affidabili, come Amazon e Ebay, oppure affidarsi al Oberlo, non farà altro che moltiplicare il numero dei tuoi clienti e ampliare le vendite.

Per ottenere successo però, non basta soltanto la visibilità, ma è necessario seguire le strategie di ecommerce marketing e utilizzare tutti i canali web disponibili. Con il digital marketing è possibile raggiungere utenti in tutto il mondo ed essere attivi ad ogni ora del giorno e della notte. Ma analizziamo nello specifico quali sono le migliori strategie di marketing per ottenere successo con la tua ecommerce.

Il social media marketing

I social sono una rampa di lancio impressionante per la tua ecommerce, potrai condividere i contenuti del tuo blog, sito web, ma anche tantissime foto e video per sponsorizzare i tuoi prodotti. Se Facebook e Instagram sono le piattaforme migliori nelle quali creare un profilo aziendale e sfidare i competitor a colpi di like, You Tube è straordinario per realizzare i video per gli utenti, creando rubriche, offrendo consigli e recensioni.

È fondamentale mostrare coerenza nei contenuti che condividi su tutte le piattaforme, questo aumenterà la fiducia dei clienti. Su Facebook è possibile includere contenuti brevi riguardo i prodotti, correlati di immagini e video; Instagram è un social utilissimo per il posizionamento nei motori di ricerca, attraverso l’uso delle tag e delle parole chiave, è possibile acquisire numerosi clienti e aumentare le vendite, inoltre, puoi utilizzare questo social anche come un catalogo online.

You Tube è il vero centro creativo dove puoi fornire agli utenti video utili e rispondere alle domande che gli acquirenti si chiedono, aiutarli negli acquisti, mostrare metodi per scegliere il migliore prodotto possibile. Queste tre piattaforme online lavorano insieme, attraverso l’utilizzo coerente delle keyword, la tua ecommerce verrà ottimizzata nei motori di ricerca è sarai visibile in tutto il mondo nelle prime pagine di Google. Ma affinché questo avvenga, è importante curare i contenuti.

Content marketing

Con questa tipologia di marketing entriamo nel vivo delle vendite online attraverso siti, blog e social. Per ampliare le tue vendite e il tuo portfolio clienti, devi creare contenuti originali in modo da essere ottimizzato nel migliore dei modi dai motori di ricerca. Puoi istruire i clienti, fornire loro delle indicazioni, consigli, ma anche divertirli, l’importante è sfruttare l’originalità dei testi e dei contenuti video.

Seguendo questa strategia riuscirai ad ottenere una maggiore interazione da parte dei clienti: attraverso le dirette su Instagram e Facebook, le foto dei tuoi prodotti, istituendo concorsi e regalando i tuoi prodotti, moltiplicherai il numero di utenti che seguiranno la tua pagina aziendale.

Sfruttare i vantaggi delle i commerce nel content marketing

Anche se non è una vera e propria strategia di marketing, è sicuramente un trampolino su cui mettere l’accento sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda le strategie di marketing. L’ecommerce fornisce numerosi vantaggi agli acquirenti, in quanto l’acquisto online è molto più conveniente rispetto a quello nei negozi fisici, i motivi sono semplici. Da un lato è possibile confrontare i prezzi in tempo reale fra più venditori disponibili, dall’altro, i prezzi dei prodotti sono più bassi e l’acquirente sceglierà quello che offre un migliore rapporto qualità prezzo. Inoltre, ha la possibilità di acquistare online a qualunque ora, 24 ore su 24, e le transazioni sono semplici e veloci.

Se sei un venditore, puoi facilmente comprendere quali sono i vantaggi di un’ecommerce e se sei alle prime armi, questo è un ottimo modo per entrare in questo mondo. Innanzitutto, i costi fissi e generali sono molto inferiori rispetto a un negozio fisico. Non solo il venditore riesce ad abbattere le spese di gestione, ma ha la possibilità di vendere in ogni momento della giornata. Questi vantaggi sono utili nello stabilire le strategie di marketing e nei contenuti da offrire, in questo modo riuscirai a migliorare l’ottimizzazione SEO nei motori di ricerca e ad ampliare il raggio d’azione.

Sconti, coupon, offerte e regali

Un’ottima strategia di marketing, è quella di offrire ai clienti sconti, coupon, regali e tante offerte. Le modalità sono varie e tutte molto valide: attraverso l’email marketing, creando contest sui social, premiando la fedeltà dei clienti e tutto ciò che stimola la tua creatività e appaga gli acquirenti. Coccolare gli utenti, stimolarli con promozioni personalizzate e farli sentire unici, sono tutti degli ottimi presupposti e costituiscono la base delle strategie di marketing vincenti.