E’ uscito a gennaio di quest’anno e prima dell’estate è giunto già alla prima ristampa “Io mi libro” di Alessandro Pagani.

Fiorentino, scrittore e musicista, non è a “Io mi libro” che lega il suo esordio letterario, avendo già pubblicato “Le domande improponibili” e “Perchè non cento?”.

Ma chi incontra Alessandro Pagani per la prima volta tra le pagine di un testo come “Io mi libro” non resta deluso, anzi, vede aumentare la proprio curiosità mentre si districa tra le prime 500 velocissime, brevi, caustiche frasi che rappresentano la parte iniziale di un viaggio leggero, in cui il lettore incontra un’ironia a cui è forse sempre meno avvezzo.

In tempi di realities e di cultura di facile digeribilità, stupisce la levità con cui l’autore palleggia con morfemi e fonemi, spaziando dalla lingua italiana a suoni e espressioni più squisitamente dialettali, riuscendo ad ottenere degli insiemi spiritosi, che suscitano spesso la risata a denti stretti e che a buon titolo possono essere ascritti nel novero delle freddure.

Poi Alessandro Pagani cambia registro narrativo; senza rinunciare alla brevità, pone in essere una gradazione ascendente che ha inizio scoprendo le dieci cose che il lettore non sa di lui, passando per una serie di improponibili modi per camuffare il cinquantesimo compleanno e per poi giungere ai dieci esilaranti ossimori più belli.

Tra gli indizi per poter riconoscere una giornata no e i consigli su quale libro portarsi in vacanza, l’autore regala -a chiusura di questo interessante e ludico itinerario linguistico- un racconto dai risvolti onirici, pieno di ALI di nuvole e di una Toscana che coniuga la Bellezza tra terra, mare e cultura.