Nato nel 2010 come punto di vendita al dettaglio di abiti per neonati, bambini e adolescenti fino ai 16 anni, Cherubini Abbigliamento oggi è una importante boutique che ha sede nella regione Abruzzo e vende abiti per giovanissimi.

La titolare dell’azienda abruzzese è la nota imprenditrice e istruttrice di passerella Ana Maria Mazziotta, che per la prossima stagione ha deciso di scegliere, per testimoniare il brand dei suoi outfit già disponibili in sede, la nota modella Laura Ippolito, giovanissima napoletana già popolare per essere stata testimonial di spicco per diverse aziende di abbigliamento e moda in tutta Italia, vestendo, con raffinatezza e eleganza, abiti creati da importanti aziende del nostro Paese.

Laura infatti, nonostante la sua giovane età, oltre a lavorare assiduamente nel mondo del cinema e dello spettacolo, è molto richiesta proprio per la sua classe e la sua capacità di indossare capi di alta moda di tutti i generi, dal casual all’elegante, ponendo un timbro indelebile anche nel campo della moda nazionale e internazionale risultando ambita da tantissimi brand in Italia e non solo.

Per l’occasione, quindi, la boutique della Mazziotta si pregia di ospitare Laura nella sua sede in Abruzzo, dove svolgerà quanto prima, pubblicamente, la presentazione della nuova linea di abbigliamento.