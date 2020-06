Ormai da alcuni anni nel nostro Paese stiamo vivendo un vero e proprio boom di vendite di auto usate. A questo fenomeno partecipano tutte le Regioni, la Campania tra le prime. Nella Regione infatti si sta notando un costante aumento della predilezione per le vetture di seconda mano. Le auto usate Napoli si possono acquistare presso i concessionari tradizionali, ma oggi è possibile anche approfittare dei servizi online.

I vantaggi dell’usato

Nel corso dei decenni il costo di una vettura nuova è molto aumentato, se lo si confronta con uno stipendio medio. Oggi chi desidera cambiare l’auto sempre più spesso si rivolge all’usato perché così può ottenere il modello che desidera, ma senza spendere cifre elevatissime. Si deve infatti considerare che un’auto che esce dal concessionario, appena acquistata nuova, perde già buona parte del proprio valore. Trovare l’auto dei sogni, immatricolata già da 2-3 anni, in buono stato di conservazione e senza evidenti segni di usura, permette di acquistarla risparmiando anche fino al 35-40% del prezzo di listino. La formula usato garantito consente di fare questo tipo di acquisto senza preoccupazione alcuna.

L’usato garantito

In Italia le concessionarie che vendono usato, ma anche i siti internet delle grandi società che offrono questo tipo di prodotti, hanno l’obbligo di garantire ogni singola vettura venduta, per un minimo di 12 mesi. Ogni guasto dovuto all’usura o a non conformità dell’oggetto rispetto a quanto proposto nell’annuncio di vendita, sarà ripagato dal venditore. In alcuni casi la garanzia offre anche l’auto sostitutiva e alcuni servizi aggiuntivi. Per poter vendere un’auto di seconda mano con questo tipo di garanzia ovviamente il concessionario è costretto ad effettuare dei controlli e delle verifiche. Questa cosa mette al sicuro l’acquirente, che ha la certezza di comprare un’auto in perfette condizioni, se non diversamente precisato dal rivenditore e confermato a volta de un prezzo di vendita decisamente basso.

Un’auto usata online

Anche per gli automobilisti campani le vendite dell’usato si stanno sempre più effettuando online. Sono ormai finiti i tempi in cui ci si rivolgeva agli annunci dei privati, oggi è consigliabile rivolgersi ai professionisti del settore. In rete è molto più semplice trovare tutte le offerte della zona: basta trovare un sito che si occupa di usato, scegliendolo tra quelli più noti e con credenziali positive. Il motore di ricerca interno consente di ricercare rapidamente il modello di automobile che si desidera, per verificare le offerte disponibili. Alcuni siti permettono addirittura di perfezionare l’acquisto direttamente online, compreso il passaggio di proprietà. Il pagamento si effettua tramite bonifico e per la consegna la si prenota sotto casa, ad un giorno e ad un orario stabilito, oppure presso un autosalone vicino a casa.

Come si sceglie un’auto online

I siti che offrono automobili sono oggi numerosi. I migliori permettono di scegliere l’auto come se la si vedesse di persona. Pubblicano infatti un’intera scheda per ogni singola macchina proposta alla vendita. Tale scheda comprende fotografie del mezzo, ma anche una chiara descrizione delle condizioni di conservazione e di utilizzo.