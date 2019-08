Per questa nuova tappa campana, per il gruppo Soul Funk Jazz degli anni 90, gli INCOGNITO si presentano nella formazione più aggiornata in un live di circa 1 ora e mezza a cavallo di nuovi e storici brani della Band inglese.

non è mancato un bel tributo al nostro compianto Pino Daniele, con la splendida voce di Roberta Gentile neo entrata nella band come vocalist.

Sul palco del Centro Commerciale Campania insieme al Leader JEAN PAUL MAUNIK , voce e chitarra

Francesco Mendolia DRUMS

João Caetano PERCUSSION

Francis Hylton BASS

Francisco José Sales GUITAR

Matthew Cooper KEYBOARDS

Sid Gauld TRUMPET

Alistair White Trombonist

Patrick Clahar SAX

LE SPLENDIDE VOCI DI Roberta Gea Gentile VOCALIST

Joy Rose @joyrosemusic VOCALIST

Cherri Voncelle VOCALIST

Vanessa Haynes VOCALIST