Il movimento dell’COVID-19

Da quando è scoppiata l’epidemia dell’virus COVID-19 con l’epicentro nel Comune di Castiglione d’Adda, provincia di Lodi in Lombardia, la strada del contagio è diventata molto larga. Anzi il 11.03. l’epidemia di Coronavirus è diventata una pandemia. Lo dichiara l’OMS – WHO (World Health Organization).

Purtroppo ogni giorno aumentano sempre di più i numeri dei contagiati, decessi, ma anche i guariti. Il tasso di mortalità sale ogni giorno, attualmente cc. 7,3 % del numero di infetti rilevati su 24.747 persone risultate positive al virus COVID-19, ben 1.809 decessi. Il picco non è ancora arrivato.

L’Europa è diventata il centro della pandemia, i rapporti giornalieri sulle malattie superano i dati di punta della Cina. L’Italia al secondo posto al mondo con i suoi 27.980 contagiati. Lo spirito giusto è per restare uniti a distanza!

In Emilia Romagna ci sono 1.362 ricoverati con sintomi, 197 in terapia intensiva, 1.529 in isolamento domiciliare, in totale 3.088 attualmente positivi. Ci sono poi 88 dimessi/guariti e 346 deceduti, in totale 3.522 casi.

In Piacenza 1.073, in Parma 707, in Reggio Emilia 241, in Modena 440, in Bologna 291, in Ferrara 44, in Ravenna 114, in Forlì Cesena 103, in Rimini 509, in totale 3.522 casi aggiornato il 16.03. tramite dati forniti dal Ministero della Salute. Purtroppo dopo Lombardia con 14.649 casi l’Emilia Romagna al secondo posto per i suoi 3.522 contagiati.

Fonte immagine principale: newslog24