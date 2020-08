Romeo: ” Tornare un giorno…chissà “

Samuele Romeo è un calciatore molto legato alla città di Castellammare di Stabia.

Un difensore che ha giocato tante battaglie con la casacca gialloblù. Un amore che non si è mai cancellato nel corso del tempo anzi ha sempre usato parole al miele in questi anni verso la società del viale Europa e verso i tifosi delle vespe. Il calciatore dopo aver sposato in questi anni la Sardegna e Sicilia, giocando in piazza importanti come Sassari e Marsala sta cercando una nuova avventura.

Il Difensore scuola Palermo ha diverse offerte da Nord a Sud; molto calda anche la pista del Rieti.

Pochi minuti fa Samuele Romeo attraverso i social ha lasciato l’ennesimo messaggio d’amore verso la Juve Stabia:

” Tornare un giorno…chissà “.

Solo un messaggio romantico e di Amarcord oppure qualcosa potrebbe bollire nella pentola del calcio mercato? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Di seguito il post social del giocatore ex Empoli:

“Nella mia carriera ho indossato tante maglie importanti e giocato in piazze calde ma il calore del Romeo Menti mi manca come l’affetto unico dei tifosi. Questa maglia ti regala emozioni enormi ed ha rappresentato una pagina importante della mia carriera. Tornare un giorno? Chissà….”

