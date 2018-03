Assurdo, ancora un lutto, ci lascia Boban!

Ancora una morte che fa tremare il mondo del calcio, ancora una domenica di pianto. Questa volta la notizia arriva dalla Croazia, Bruno Boban 25 anni.

L’esterno destro del Marsonia (terza divisione) si è accasciato al suolo dopo aver ricevuto una pallonata al petto. Inutili i tentativi di rianimazione. Il decesso in ospedale dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione.

Una tragedia non solo per il Calcio Croato ma per tutto il panorama calcistico.

Fonte Foto:Gazzetta dello Sport