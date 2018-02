ATLETICO CATANIA, Decisione Giudice Sportivo!

gara del 21/ 1/2018 ATLETICO CATANIA – SPORTING ADRANO CALCIO

Con C.U. nº248 del 24/01/2018, quest’Organo di giustizia sportiva sospendeva l’omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che il calciatore Nicolosi Salvatore (Atletico Catania), sanzionato in occasione della gara in epigrafe, non risultava regolarmente tesserato alla data della stessa;

Per quanto sopra;

Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta alla Società Atletico Catania per 0-5 (risultato acquisito in campo).

Il campionato di Eccellenza è il quinto livello del campionato italiano di calcio. È il secondo campionato dilettantistico per importanza, il maggiore a livello regionale, ed è organizzato dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Il campionato di Eccellenza Siciliano si divide in due gironi, composti solitamente su base geografica in base alla divisione est-ovest. Il numero di squadre è variato in diverse occasioni, ma la maggior parte delle volte si è attestato a 32 unità, equamente divise tra i due gironi. La vincente di ogni girone viene promossa in Serie D. Un’altra squadra per ogni girone partecipa agli spareggi nazionali e può così concorrere all’assegnazione di ulteriori 7 posti per la Serie D, dal 2000-2001 questa squadra viene individuata tramite play-off. All’anno precedente risale invece l’introduzione dei play-out per non retrocedere. Il numero di retrocessioni è variato diverse volte negli anni. Dalla stagione 2011-2012 la disputa di play-off e play-out è diventata eventuale, condizionata dall’entità dei distacchi in classifica.