Calcio Siciliano, un verdetto saggio sulla rissa di domenica

Donnalucata e Criscione e ad entrambe la compagini è stata assegnata la sconfitta a tavolino. Per i donnalucatesi anche una gara a porte chiuse la gara era stata sospesa per rissa in campo:

Il fatto

Ancora un brutto episodio di violenza nel mondo del calcio, questa volta succede in Sicilia, terza categoria, nel girone Ragusano. Protagonisti i calciatori in campo!

Atletico Donnalucata-Criscione Lupis e’ durata solo 65 minuti come riporta la testata sciclivideonotizie.it.

Partita bella, ricca di emozioni e goal con i padroni di casa in vantaggio per 2-1. Poi succede l’incredibile, un giocatore del Criscione Lupis avrebbe inflitto una gomitata volontaria a centrocampo e tanti saluti alla partita, rissa tra i calciatori in campo e gara sospesa.

Adesso si attende il verdetto del giudice sportivo ma con ogni probabilita’ il risultato dovrebbe essere a favore del Donnalucata con un 3-0 a tavolino.

Un peccato perche’ la partita era stata tirata con tanto spettacolo ed occasioni, una brutta immagine per lo sport.

