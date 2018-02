Cambia l’orario di Lecce vs Juve Stabia

La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società, ha stabilito che la gara Lecce – Juve Stabia, in programma domenica 25 febbraio avrà inizio alle ore 16.30.

L’incontro inizialmente era stato programmato alle ore 20:30.

Note

La Serie C 2017-2018 è la 4ª edizione del campionato italiano di calcio organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in una divisione unica. Per la prima volta dalla stagione 1977-1978 il campionato torna alla denominazione originaria di Serie C in seguito all’approvazione all’unanimità dell’assemblea il 25 maggio 2017

La regione più rappresentata in questo torneo è la Toscana con 10 squadre (Arezzo, Carrarese, Gavorrano, Livorno, Lucchese, Prato, Pistoiese, Pisa, Pontedera e Robur Siena). Seguono con 5 squadre Emilia-Romagna (Piacenza, Pro Piacenza, Ravenna, Reggiana e Santarcangelo), Lombardia (AlbinoLeffe, FeralpiSalò, Giana Erminio, Monza e Renate), Puglia (Bisceglie, Fidelis Andria, Lecce, Monopoli e Virtus Francavilla) e Sicilia (Akragas, Catania, Sicula Leonzio, Siracusa e Trapani). Con 4 squadre la Calabria (Cosenza, Catanzaro, Reggina e Rende), Veneto (Bassano Virtus, Mestre, Padova e Vicenza). Con 3 squadre la Campania (Casertana, Juve Stabia e Paganese) e le Marche (Fano, Fermana e Sambenedettese). Con 2 squadre il Friuli- Giulia (Pordenone e Triestina), Lazio (Viterbese Castrense e Racing Fondi), Piemonte (Alessandria e Cuneo) e Sardegna (Arzachena e Olbia). Con una squadra vi sono Abruzzo (Teramo), Basilicata (Matera), Trentino-Alto Adige (Südtirol) e Umbria (Gubbio). Non sono rappresentate la Liguria, il Molise e la Val d’Aosta.