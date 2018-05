Chris Froome è stato incoronato oggi come nuovo Imperatore del Giro d’Italia a , al termine di una giornata storica con partenza e arrivo nella città eterna, che impreziosisce ulteriormente la competizione.

Fare click qui per il video con il passaggio nel giro finale della tappa odierna.

GIRO A FROOME, TAPPA A BENNETT

Un emozionato Chris Froome si gode così la vittoria del Giro d’Italia 101 con un trionfo speciale a Roma, ammettendo a fine gara di voler tornare assolutamente ancora a correre in Italia, per lo spettacolo (del pubblico e dei corridori) e per le ambientazioni invidiate in tutto il Mondo.

La tappa di oggi, la classica passeggiata di fine competizione (per tutti, meno che per i velocisti all’arrivo), riserva difficoltà dal punto di vista del percorso, con i sampietrini che creano tante difficoltà da far lamentare molto i corridori, arrivando alla decisione di neutralizzare i tempi negli ultimi 3 giri del percorso intorno ai monumenti di Roma.

All’arrivo, sul grande scenario di via dei Fori Imperiali, all’ombra del Colosseo, Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) batte allo sprint il rivale Elia Viviani (Quick Step-Floors), ma l’italiano riesce a mantenere a la maglia ciclamino e con Miguel Angel Lopez (Astana, maglia bianca), accompagnano da feudatari Froome sul palco del Giro per la conquista delle rispettive classifiche.

Lopez si prende anche il 3° posto in classifica generale, mentre 2° Dumoulin (Sunweb), che si conferma ottimo ciclista dopo la vittoria dell’edizione 100 del Giro. Primo degli italiani Domenico Pozzovivo (Barhain Merida), anche lui autore di un grande Giro, macchiato dalla 19° Tappa in cui ha perso oltre 8 minuti e visto sfumare il podio.

All’anno prossimo per un Giro ancora più avvincente!

Questa la classifica finale del Giro d’Italia 2018:

1 FROOME Chris TEAM SKY 89h 02’ 39” 0’ 00” 2 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 89h 03’ 25” 0’ 46” 3 LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 89h 07’ 36” 04’ 57” 4 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 89h 08’ 23” 05’ 44” 5 POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 89h 10’ 42” 08’ 03” 6 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 89h 14’ 29” 11’ 50” 7 KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 89h 15’ 40” 13’ 01” 8 BENNETT George TEAM LOTTO NL – JUMBO 89h 15’ 56” 13’ 17” 9 OOMEN Sam TEAM SUNWEB 89h 16’ 57” 14’ 18” 10 FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 89h 17’ 55” 15’ 16”

Classifica concessa da: giroditalia.it

CrediFoto: Facebook