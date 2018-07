Monopoli-Piacenza, valida per il primo turno di Coppa Italia termina 6-4. Il Monopoli ha la meglio sul Piacenza solo dopo i calci di rigore, qualificandosi così per il secondo turno di coppa. La squadra monopolitana avrebbe l’occasione di chiudere il match già nei tempi regolamentari, ma all’88mo Sounas si fa parare da Fumagalli un calcio di rigore, i tempi regolamentari si chiudono così sul risultato di 0 a 0.

Al 6to minuto del primo tempo supplementare sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie a un gol del neo entrato Sylla lesto a superare Pissardo e a depositare il pallone in rete. La reazione del Monopoli è immediata e nel recupero del primo tempo supplementare arriva il gol del pareggio grazie a un altro rigore per fallo di mano di Pergreffi che becca il secondo cartellino giallo lasciando la sua squadra in 10. Il calcio di rigore viene trasformato da Scoppa. Nel corso del secondo tempo supplementare altra espulsione per il Piacenza, questa volta ai danni di Troiani. Nonostante la doppia superiorità numerica, Il Monopoli non riesce a sfondare ed alla lotteria dei calci di rigore, risulta decisivo l’errore di Di Molfetta, mentre per il Monopoli nessun errore ed anche Sounas si rifà dell’errore precedente segnando il suo penalty con uno splendido cucchiaio.

Nel prossimo turno di Coppa Italia, il Monopoli affronterà in trasferta il Cittadella

TABELLINO Monopoli-Piacenza

17’p.t.s. rig. Scoppa(M); 6′ p.t.s. Sylla(P)

Vittoria 6-4 dopo i calci di rigore

S.S. MONOPOLI 1966: (3-5-2): 1 Pissardo; 14 Bei(10′ p.t.s. 13 Mangione), 28 De Franco, 4 Gatti(6′ s.t.s. 21 Pierfederici); 20 Rota, 5 Scoppa, 8 Zampa, 10 Sounas, 17 Donnarumma; 7 Mavretic(19‘st 18 Berardi), 19 Mangni(36’st 11 Paolucci). All.: Scienza. A disp.: 12 Saloni, 22 Galitelli; 3 Mercadante, 15 Antonacci.

PIACENZA CALCIO 1919 (4-3-3): 1 Fumagalli; 16 Mulas, 6 Silva, 4 Pergreffi, 3 Cauz(1’p.t.s. 24 Troiani); 8 Nicco(34’st 17 Porcari), 18 Della Latta, 21 Marotta; 7 Sestu(22’st 20 Di Molfetta), 28 Romero, 11 Corazza. All.: Franzini. A disp.: 22 Calore; 2 Sylla, 5 Bertoncini, 10 Corradi, 23 Spinozzi.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina. Assistenti: Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore e Giuliano Parrella di Battipaglia. Quarto ufficiale: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Ammoniti: -(M); Pergreffi, Della Latta, Troiani(P); Espulsi: 15′ p.t.s. Pergreffi, 2′ s.t.s. Troiani(P).

Note: recupero 0′ p.t., 4′ s.t., 2′ p.t.s., 1′ s.t.s.; angoli 7-4; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa biancoverde per il Monopoli, nera per il Piacenza. Spettatori totali 1517 di cui 29 da Piacenza.

