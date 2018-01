Eccellenza Sicilia: Tutte le decisioni del Giudice Sportivo

GARE DEL 7/ 1/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/ 1/2018 POLISPORTIVA CASTELBUONO – MAZARA CALCIO

Si dà atto che la gara a margine è stata sospesa al 1′ del 1º tempo per avverse condizioni atmosferiche e sarà recuperata in data da destinarsi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 50,00 ATLETICO CATANIA

Per mancata predisposizione di adeguato servizio d’ordine.

Euro 50,00 MARSALA CALCIO

Per scarsa funzionalita’ dello spogliatoio dell’arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 1/2018

STRIANESE VITTORIO (CITTA DI SCORDIA)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

MORTELLITI RAIMONDO (PISTUNINA)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 2/2018

TARANTINO PIETRO (NUOVA CITTA DI CACCAMO)

Per proteste nei confronti dell’arbitro; nonchè per contegno offensivo nei confronti dello stesso, dopo l’allontanamento.

AMMONIZIONE

DI GREGORIO LUCA (CALCIO AVOLA 1949)

Per condotta scorretta.

CACCIOLA GASPARE (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

Per condotta scorretta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

FRESCHI GIOVANNI (CITTA DI CASTELDACCIA)

Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario; nonchè per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, dopo l’espulsione.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

TEDESCO GIUSEPPE (CANICATTI)

Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 80,00 C.U.S. PALERMO

Per presenza di persona non autorizzata all’interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi che, a fine gara, assumeva grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

CIPOLLA ANDREA (C.U.S. PALERMO)

Per condotta scorretta; nonchè, dopo l’espulsione, per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

QUINTONI GIUSEPPE (CITTA DI MESSINA S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BALSAMO ROBERTO (PATERNO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SORBELLO DANIELE (REAL ACI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RUSCICA ENRICO (CALTAGIRONE CALCIO) CARDIA FRANCESCO (CITTA DI MESSINA S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFR)

PREMUDA LUIGI (C.U.S. PALERMO) CIARCIA GIANPAOLO (PATERNO CALCIO) PENNISI TANCREDI (REAL ACI)

AMMONIZIONE (I INFR)