Juve Stabia, vincere a Rende per un nuovo Record

Una partita molto importante per la Juve Stabia è quella in casa Rende allo Stadio Lorenzon. I padroni di casa vengono da una settimana difficile causa la sconfitta inaspettata in campionato ma nonostante questo, il Rende si dimostra una delle più belle realtà in questo girone C di Lega Pro, una favola di una squadra molto organizzata e difficile da battere. Una realtà, un collettivo solido e la Juve Stabia dovrà fare molta attenzione a questa partita. Giocando con la calaba, le vespe in questa stagione, non hanno mai vinto in Calabria, infatti gli uomini di Caserta, hanno impattato a Catanzaro e perso contro il Cosenza di Piero Braglia. Visto che il derby si è vinto ,contro la Paganese, in Sicilia si è vinto , contro l’Akragas ed addirittura la Puglia ha portato vittorie contro Monopoli e Lecce , magari questo dato potrebbe stimolare ancora di più la Juve Stabia che ha messo il mantello e non vuole smettere di volare.